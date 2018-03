Hulporganisatie Kamiano vindt dat er snel bijkomende opvang moet komen voor een aparte groep daklozen in Antwerpen. Het gaat om mensen met vaak psychische problemen en verslavingen, die niet of nauwelijks in de reguliere crisisopvang van het OCMW worden opgenomen. Kamiano kijkt naar de overheid, maar ook naar de Antwerpenaren zelf, om hen hulp te bieden.