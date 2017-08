In de selectie voor het wereldkampioenschap Thaiboksen in China zitten twee Antwerpenaren. Youssef Challouki en Ali Makhi vechten respectievelijk voor de wereldtitel in de min 75 en min 71 gewichtsklasse. Dat Antwerpen zo goed vertegenwoordigd is, is geen toeval want de sport is erg populair bij Antwerpse jongeren. Challouki en Makhi vertrekken met grote ambities naar het WK.