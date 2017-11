Nieuws VIDEO The Villa maakt zich op voor verjaardagsfeest

embed

Discotheek The Villa aan het Kattendijkdok is ondertussen een begrip in het Antwerpse uitgaansleven. Dit weekend wordt er extra hard gefeest, want de club viert haar vijfjarig bestaan. The Villa zou zichzelf niet zijn, mocht dat niet met de nodige toeters en bellen gevierd worden.