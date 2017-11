Eén handtekening op erewoord, dat is het enige wat je als erfgename nodig hebt om een urne met assen van een overledene te mogen meenemen wanneer een concessie ten einde loopt. Maar wat als je als kind of familielid ineens merkt dat de laatste rustplaats van je geliefde ineens leeg is en alles weg is. Dat gebeurde dit jaar al voor de derde keer op de begraafplaats van Merksem.