Aanvankelijk werd hij gebruikt om spoken op te roepen, maar in de 19de eeuw groeide de tover-lantaarn uit tot de voorloper van de televisie. De universiteit van Antwerpen gaat nu een project coördineren dat de verschillende toepassingen van de tover-lantaarn in België in kaart gaat brengen. B-magic heet het project en het is de eerste keer dat het gebruik van de tover-lantaarn in België zo grondig onderzocht wordt. de Antwerpse universiteit werkt daarvoor samen met vijf andere universiteiten in België en Nederland.