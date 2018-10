Op de Frankrijklei in Antwerpen is vanochtend een man aangereden door een taxibusje. De melding kwam om zes uur binnen bij de politie. Voor de man kon geen hulp meer baten. Het slachtoffer is een man van 26 jaar uit de Noorderkempen. De taxichauffeur legde een negatieve ademtest af. Zijn rijbewijs is voorlopig ingetrokken. Het taxibusje is getakeld voor sporenonderzoek. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.