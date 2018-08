Experts voorspellen dat over enkele jaren de helft van de Belgische bevolking last zal hebben van één of andere vorm van allergie. Dat blijkt uit recente cijfers... Enkele jaren geleden had maar zo'n 15 tot 20 procent van de bevolking een allergie, nu is dat al opgelopen tot bijna 40 procent. En verwacht wordt dat dat aantal nog zal toenemen. Mogelijke verklaringen zijn de klimaatopwarming en de luchtvervuiling.