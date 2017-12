Sport VIDEO Toby Alderweireld "Het WK? Dromen komen uit"

Toby Alderweireld begon bij de jeugd van Germinal Ekeren en nu op z'n 28ste is hij uitgegroeid tot een vaste waarde bij de nationale ploeg en een icoon van Tottenham Hotspur. Momenteel verblijft de verdediger nog eens in Antwerpen, waar hij zich door wonderman Lieven Maarschalck laat behandelen voor een blessure. We spraken Alderweireld op een locatie die hij zelf voorstelde, in het MAS.