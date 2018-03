Onderwijs VIDEO Toch nog kamperen ondanks 'meld je aan-systeem'

Consternatie bij ouders in Antwerpen die voorlopig geen middelbare school hebben voor hun kind volgend schooljaar. En dat heeft te maken met het meld-je-aan-systeem. Dat bestond al voor het basisonderwijs en is nu ook ingevoerd voor het secundair. Maar heel wat ouders hebben de mededeling gekregen dat ze in geen van die scholen terecht kunnen.