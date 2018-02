Media en Cultuur VIDEO Tom Helsen stelt 'cupcakes' voor in bakkerij Manus

embed

Wie de nieuwe CD van Tom Helsen in huis wil halen, die moet naar de bakker. U hoort het goed. "Cupcakes", zo heet de nieuwe verzameling liedjes van de Leuvense zanger, en die verkoopt hij over heel Vlaanderen in bakkerijen - want dat is waar cupcakes thuishoren vond Tom. Vanmiddag bracht hij een mini-concert bij bakkerij Manus in Brasschaat.