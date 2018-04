Politiek VIDEO Tom Meeuws "blij dat het onderzoek zo snel verloopt"

Speurders hebben vanmorgen een huiszoeking uitgevoerd bij het Antwerpse Sp.a-kopstuk Tom Meeuws. Ze vielen binnen bij hem thuis in de Seefhoek. Meeuws staat op de tweede plaats op de kieslijst van Sp.a. De huiszoeking maakt onderdeel uit van een gerechtelijk onderzoek. Tom Meeuws zou in z'n periode als directeur bij De Lijn in Antwerpen geknoeid hebben met facturen. Maar zelf heeft hij vertrouwen in een goede afloop van het onderzoek.