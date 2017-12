Justitie VIDEO Tot vijf jaar cel voor leden van Way Of Life

embed

Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft vier leden van de salafistische beweging Way of Life, de zogezegde opvolger van Sharia4Belgium, veroordeeld, omdat ze zich wilden aansluiten bij IS. Twee van hen zijn veroordeeld tot 5 jaar cel, twee anderen kregen een lichtere straf dan in eerste aanleg. Een vijfde lid is vrijgesproken. Ze organiseerden streetdawa's, preken op straat, en probeerden jongeren te radicaliseren. Eén van hen verbleef enkele maanden in Syrië.