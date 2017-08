De zoekactie naar het lichaam van Jelle Leemans net over de grens in Nederland heeft niets opgeleverd. Vanmorgen hebben gespecialiseerde teams gegraven onder een loods in Nispen, vlakbij de grens met Essen. Jelle verdween in 2013 na een mislukte drugs-deal. Vermoedelijk werd hij vermoord. Z'n moeder deed onlangs op ATV een oproep naar getuigen. Speurders kregen een tip over de locatie waar ze vanmiddag gingen zoeken. Maar ze hebben er dus niets gevonden.