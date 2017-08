VIDEO Tram 24 wordt buiten de spits Bus 24

De wijn uit Wijnegem heeft de nachtvorst van april goed doorstaan. Dat is goed nieuws want de meeste Belgische wijnbouwers vrezen voor een slechte oogst. De nachtvorst in april midden in de bloeiperiode heeft voor de meesten negatieve gevolgen. Maar hier in onze regio is er dus minder hinder ondervonden. Wijnbouwer Guy Somers uit Wijnegem denkt zelfs een goed oogstjaar te hebben.