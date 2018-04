Nieuws VIDEO Tram- en autobusmuseum blijft nog langer gesloten

Het tram- en autobusmuseum in Berchem is al een tijdje gesloten voor renovatie. De werken liepen behoorlijk wat vertraging op omdat het dakgebinte in bijzonder slechte staat bleek en het budget voor de restauratie daardoor niet toereikend was; Maar nu zijn de de werken volop aan de gang en de vrijwilligers die het museum openhouden, hopen dat ze het museum in de lente van 2019 weer kunnen openen.