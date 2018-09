VIDEO Tramverkeer in Antwerpen na 38 uur weer op gang

Je kan terug met de tram van Rechter- naar Linkeroever. Want het tramverkeer in Antwerpen is zonet terug op gang gekomen. Tot half 12 deze ochtend is er volop gewerkt om het probleem van gisteren op te lossen. Toen raakte een bovenleiding zwaar beschadigd. De herstellingswerken zijn nu afgerond en na een testrit van de tram is het licht op groen gezet. Alle trams kunnen dus terug rijden. Maar het heeft wel 38 uur geduurd voor het probleem was opgelost.