VIDEO : Travelbird bijna failliet: Antwerpse vriendinnen aan hun lot overgelaten in Marokko

Een zonnige vakantie naar het Marrokaanse Marrakech is voor drie vriendinnen uit Borgerhout aan het uitdraaien op een nachtmerrie. Toen ze gisteravond tegen middernacht wilden inchecken, bleken ze niet op de gastenlijst te staan. Het trio boekte hun reis met Travelbird, een online platform dat regelmatig uitpakt met straffe promoties. Vanmiddag liet het bedrijf weten dat het doek over Travelbird gevallen is en ze uitstel van betaling aangevraagd hebben om zich te beschermen tegen schuldeisers .