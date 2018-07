Wie vanuit Antwerpen naar bijvoorbeeld de Kempen wil sporen kijkt best uit naar een alternatief, want drie spoorbonden staken 48 uur lang. Ze zijn ontevreden over de loonbesprekingen voor treinbestuurders. Tot morgenavond wordt ernstige hinder verwacht. Er is een minimale dienstverlening, waardoor ongeveer 1 op 3 treinen rijdt.