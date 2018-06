Wie vandaag in de buurt van het Eilandje was, kan niet anders dan het gemerkt hebben: de hele buurt was volledig overgenomen door de triatlonwereld. Van 's ochtends vroeg tot de late namiddag was het MAS het absolute middelpunt van de triatlonwereld. Zowel amateurs als wereldtoppers sprongen in het water, klauterden op hun fiets en liepen de ziel uit hun lief om een toptijd neer te zetten.