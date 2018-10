Zo'n 800 leerlingen uit Antwerpen-Noord hebben vandaag de Trip Trap Tropic gedanst in Park Spoor Noord. Met die dans willen de kinderen hun buurt op een positieve manier in de kijker zetten. Voor de choreografen, de juffen en de meesters was het een hele onderneming. Maar de kinderen hebben de dans tot in de puntjes en met veel ritme uitgevoerd.