Veertig jaar lang stond Ria Janssens als juf voor het derde leerjaar van de Neerlandschool in Wilrijk. Veertig jaar in dezelfde klas, op dezelfde school. Het is een opmerkelijke prestatie. Maar vandaag kwam er einde aan die bijzondere loopbaan, want juf Ria gaat met pensioen. Leerlingen en collega's namen vandaag afscheid van een leerkracht die de naam had streng maar rechtvaardig te zijn.