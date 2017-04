Politiek VIDEO "Turkse Ambassadeur op het matje roepen"

Ook in Antwerpen probeert Turkije zich te mengen in de politiek. En dat gaat steeds verder. Na de mislukte staatsgreep in Turkije bijvoorbeeld riep de provinciegouverneur Cathy Berx tientallen Turkse verenigingen samen. Maar dat overleg kwam er niet, omdat het Turkse consulaat de verengingen onder druk zette om niet te gaan. Peter De Roover van N-VA wil dat de inmenging van Turkije in de Belgische politiek aangepakt wordt.