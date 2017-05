Nieuws VIDEO Turnhoutsebaan versierd voor de Ramadan

embed

In Borgehout is vandaag het startschot gegeven voor de Ramadan. De vastenperiode voor de moslimgemeenschap begint morgen. En voor de eerste keer, is speciaal voor die gelegenheid, de Turnhoutsebaan versierd. Op die manier wil de handelaars-vereniging BoHo 2140 en de Federatie voor Marokkaanse verengingen de belangrijkste maand voor die gemeenschap in de kijker zetten.