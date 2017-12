Mobiliteit en Verkeer VIDEO Turnhoutsepoort is nu groene en fietsvriendelijke toegangspoort tot stad

Aan de Turnhoutsepoort in Borgerhout is de situatie voor fietsers alvast verbeterd. In de vooravond is de vernieuwde Turnhoutse-poort er ingereden. In geen tijd slaagden de Stad en Wegen Verkeer er in om een bekende stads-kanker weg te werken en voor alle weggebruikers een aangenamer en veiliger toegangspoort tot de stad te creëren.