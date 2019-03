In veel scholen is vrijdag al carnaval gevierd, maar volgends de christelijke traditie is het vandaag pas carnaval, want het is de laatste zondag voor aswoensdag. In de Siint Andries kerk was er daarom een speciale carnavalsviering. Pastoor Rudy Mannaerts sprak plat Antwerps en stak de draak met jan en alleman, zoals dat gaat op carnaval.