VIDEO Twee doden bij crash in Deurne

Op de Ruggeveldlaan in Deurne is vorige nacht een wagen tegen de reling terechtgekomen nadat de bestuurder de controle verloor. De chauffeur en een passagier kwamen om bij het ongeval, een derde inzittende raakte zwaargewond en vecht nog voor haar leven. Het ongeval gebeurde iets voor 1 uur. De drie inzittenden raakten gekneld en moesten door de brandweer worden bevrijd. De bestuurder overleed ter plaatse. De passagiers, een 29-jarige man en een 30-jarige vrouw werden in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed de man later op de nacht. Een deskundige zal het ongeval nog verder onderzoeken.