De ordediensten spreken van een geslaagde editie van Tomorrowland. Op het Pepperspray-incident na zijn er geen noemenswaardige problemen geweest, zegt de federale politie. In totaal is een 250-tal mensen aangehouden of van het festivalterrein gezet. Dat gaat dan van drugsdealers tot mensen die te diep in het glas keken.