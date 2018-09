Het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen gaat de leerwinst van duizenden leerlingen in kaart brengen. De leerwinst is de evolutie die een leerling doormaakt. Door dat te testen met speciaal ontwikkelde vaardigheidstoetsen, moeten scholen en leerkrachten een beter beeld krijgen van de verschillende leermethodes. En dat moet hen in staat stellen om efficiënter les te geven. Het Antwerps onderwijs start met die centrale toets vanaf 2020 in elke basis- en secundaire school. Maar 22 pilootscholen zullen de aanpak nu al uitproberen.