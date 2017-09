Een puzzel van 40.320 stukjes, dat is het nieuwe kunstwerk dat vanmiddag werd onthuld in de refter van kleuterschool Mariaberg in Essen. De kleuters kijken er al dagen naar uit en eindelijk is het dan zover. Een voor een komen de Disneyfiguren tevoorschijn tot groot jolijt van de kleintjes. De puzzel neemt een hele muur in beslag. Er ontbreekt 1 stukje in de puzzel, al moet je al heel goede ogen hebben, wil je dat zien. De puzzel werd geschonken door enkele sympathisanten van de school.