VIDEO UAntwerpen laat blinden en slechtzienden genieten van dansvoorstellingen

Re-Latif , zo heet de eerste zaalshow van comedian Latif Ait. Latif vertelt in de show over zijn jeugd in Deurne-Noord maar ook over zijn periode bij de Arabisch Europese Liga. De politieke beweging die hij samen oprichtte met Dyab Abou Jajah. De show ging afgelopen zaterdag in première in de Arenberg schouwburg en begint nu aan een tournee langs verschillende culturele centra.