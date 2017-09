VIDEO UberEATS levert vanaf vandaag ook maaltijden aan huis in Antwerpen

Er is weer leven in het oude Dominicanenklooster in de Ploegstraat. Na jaren van leegstand wordt het gebouw nu beheerd door Studio Start. Die organisatie geeft kunstenaars de kans om in leegstaande panden betaalbare atelierruimtes te huren. Op langere termijn komen er ook sociale woningen in het gebouw want de nieuwe eigenaar is sociale huisvestingsmaatschappij de ideale woning.