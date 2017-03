Justitie VIDEO Uitbater Puppy House verantwoordt zich voor de rechter

Vanmorgen is in Antwerpen ook de rechtszaak tegen de hondenspeciaalzaak en kennel Puppy House in Boechout begonnen. De uitbater moet zich verantwoorden voor gesjoemel met oostblokpups. Het is een primeur, want nooit eerder kwam daar een rechtszaak van. Gaia en enkele mensen die een hond kochten bij Puppy House trokken naar de rechtbank tegen de eigenaar. Zij hopen dat hij z'n zaak moet sluiten.