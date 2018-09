Op deze eerste schooldag heeft elk Antwerps kind een plaats gevonden op een schoolbank. Want de capaciteit blijft een pijnpunt voor het hele Antwerpse onderwijsnet. Terwijl het tekort nu is weggewerkt in de lagere scholen, gaat tegenwoordig de aandacht naar de beschikbare plaatsen in het middelbaar. Een voortdurende bekommernis, zei bevoegd schepen Marinower vanmiddag in onze studio.