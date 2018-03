Nieuws VIDEO Uitzonderlijke vondst in Kontich : de albinopad

In Kontich is een albino-pad gevonden. En dat is zeer uitzonderlijk. Een medewerker van Natuurpunt kon het beestje vangen in de tuin.Het ziet er heel speciaal uit: met een roze huid en roze ogen. Terwijl een pad normaal een bruine kleur heeft.