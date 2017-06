Gezondheid VIDEO Umicore pakt loodvervuiling aan

Umicore gaat investeren om in zijn Hobokense fabriek de uitstoot van lood nog verder te verminderen. Bij een halfjaarlijks bloedonderzoek in de Hobokense wijk Moretusburg werden bij enkele kinderen hoge piekwaarden aan lood in hun bloed vastgesteld. Umicore hoopt dat ze dat kunnen verhelpen met de maatregelen die ze nu gaan nemen.