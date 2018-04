Nieuws VIDEO Umicore zoekt 200 nieuwe werknemers

Umicore gaat op zoek naar 200 nieuwe werknemers. Het recyclagebedrijf in Hoboken zoekt mensen om een deel van hun huidige medewerkers te vervangen. Want iets minder dan de helft van hen, is 50 jaar of ouder. Inge Van Antwerpen, verantwoordelijk voor de aanwervingen van het bedrijf, vertelde deze middag tijdens een studiogesprek welke mensen ze precies zoeken.