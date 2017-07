Staatsecretaris voor de Privacy Philippe De Backer stelt zich ernstige vragen bij de screening van alle Tomorrowland-bezoekers. Dat heeft hij vanmiddag in de Kamer geantwoord op parlementaire vragen hierover. De Backer vindt die grootschalige screening overdreven. En of die effectief, is volgens hem ook de vraag. De Antwerpse staatssecretaris gaf onder meer aan dat de databank die gebruikt werd geen énkele buitenlander bevat. Terwijl er meer dan 200 nationaliteiten naar het dance-festival in Boom komen.