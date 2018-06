Ook voor de dieren is de aanhoudende droogte geen goede zaak.In de Buizegemwijk in Edegem trokken enkele bewoners aan de alarmbel toen ze zagen dat het water in het vijvertje aan de Keltenheuvel wel erg laag stond en de vissen er massaal naar lucht hapten. Ze riepen de hulp in van de brandweer en die kwam vanochtend de vijver opnieuw bijvullen.