De dansers van Let's Go Urban, hebben een nieuwe show: 'Turning Point'. Het is een energieke voorstelling over maatschappelijke conflicten. De voorstelling beleef je niet vanuit een zetel maar tussen de dansers in. De show vindt plaats op de nieuwe locatie van het jongerenproject, een uitgelezen kans dus om de thuisbasis van Let's Go Urban te ontdekken.