Goed nieuws van voetbalclub Antwerp. The Great Old won deze namiddag met 1-0 van Lommel. Het zag er nochtans lange tijd niet goed uit voor Antwerp, want het wilde maar niet lukken tegen Lommel en Lierse scoorde al snel tegen Roeselare. Maar de laatste tien minuten kwam er in beide wedstrijden een onwaarschijnlijke ommekeer.