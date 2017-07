De KSA-afdeling van Westmalle opende vanochtend hun nieuwe kamp. In Malle zelf dit keer, nadat ze woensdag hun kamp in Luxemburg moesten opbreken omdat meer dan 20 leden ziek waren geworden. De afgelopen dagen moesten al 4 kampen vroegtijdig gestaakt worden omdat veel kinderen ziek werden, waaronder gisteren nogmaals in Luxemburg. Maar de KSA van Westmalle is vastbesloten om dat hun kampervaring niet te laten bederven.