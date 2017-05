Een nieuw deelsysteem voor elektrische scooters gaat binnen enkele weken van start in Antwerpen Met een mobiele app zal je zo'n 'Scooty' kunnen bestellen én starten. Een abonnement is niet nodig, je betaalt gewoon per rit. Het systeem werd eind vorig jaar al met succes in Brussel gelanceerd. Mobiliteitsschepen Koen Kennis bracht het nieuws vanochtend in Wakker op Zondag.