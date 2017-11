Nieuws VIDEO Urne met as van zoontje verwijderd zonder dat de vader iets wist

Gisteren kon u in ons nieuws het verhaal horen van een vrouw uit Merksem die bij het bezoek aan het kerkhof vaststelde dat de urne met as van haar vader was verwijderd uit het columbarium. Een man uit Merksem die enkele jaren geleden zijn zoontje verloor, maakte vorig jaar precies hetzelfde mee. Zijn partner waarmee hij op dat moment niet meer samen leefden nam de urne met asse mee naar huis zonder dat hij door de bevoegde diensten gecontacteerd werd.