Jan Bervoets was in een vorig leven één van de zangers van a capella groep Voice Male. En dat vorig leven mogen we bijna letterlijk nemen want de zanger kampte jarenlang met zware gezondheidsproblemen. Na een niertransplantatie voelt hij zich nu naar eigen zeggen herboren. Hij verweefde zijn eigen verhaal met het levensverhaal van tangozanger Carlos Gardel en de voorstelling die daaruit voortvloeide ging gisteren in première.