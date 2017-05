Media en Cultuur Mooi weer? Neem vakantie op 't Zuid

embed

De Europese sfeermarkt Fiesta Europa toert dit jaar weer rond in Vlaanderen en is neergestreken op de Gedempte Zuiderdokken. Op "Vakantie op 't Zuid" zoals de markt bij ons in Antwerpen heet, kan je wandelen van Spanje naar Hongarije met een stop in Griekenland bijvoorbeeld. Er zijn niet enkel kraampjes uit Europa, maar ook uit Azië en Zuid-Amerika.