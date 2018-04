Justitie VIDEO vakbondsmilitanten komen collega's steunen in justitiepaleis

Vakbondsmilitanten hebben vanmorgen massaal hun steun betuigd aan twee vakbondsmensen die voor de rechter moeten verschijnen. De twee hadden in juni 2016 een filterblokkade opgezet tijdens een vakbondsactie. De Antwerpse politie arresteerde de twee organisatoren. De opkomst in het justitiepaleis deze ochtend was zo groot dat de aanwezigen naar een grotere zaal moesten uitwijken.