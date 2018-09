VIDEO Van kassierster in Colruyt naar stand-upcomedian

Een nieuw deel van de uitgebreide catalogus waarin al het werk van Rubens wordt besproken en verzameld is van de persen gerold. Het vult het Corpus Burnianum Ludwig Burchard aan met de werken van Rubens die in de Carolus Borromeuskerk hangen. Het boek wordt voorgesteld in het Snijders&Rockoxhuis en het staat helemaal in het teken van het Barokjaar. Het is het werk van een echtpaar dat voor het eerst samen een boek schreef.