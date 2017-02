VIDEO Vanaf 1 maart worden overtreders Lage-emissiezone beboet

Rijdt er binnenkort een zelfrijdende bus van de Lijn langs de Antwerpse kaaien? Wel als het van schepen van mobiliteit, Koen Kennis afhangt. De Lijn start weldra met een aantal tests voor zulke zelfrijdende shuttles in steden en gemeenten en Antwerpen is kandidaat voor het proefprojectDe stad onderzoekt al een tijdje of het mogelijk is om een zelfrijdend vervoermiddel in te zetten langs de Scheldekaaien Eén van de mogelijkheden is deze shuttle, een soort van railway in de lucht zeg maar. Uitgewerkt door een onderzoeksbureau. Deze wagentjes zouden pendelaars van noord naar zuid kunnen brengen, zonder in de file te staan; Maar nu ook de Lijn start met een proefproject rond zelfrijdende shuttles, staat Antwerpen ook daar voor open.