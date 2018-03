Nieuws VIDEO Vanaf 2019 ook betalend parkeren buiten de Ring

De stad gaat het betalend parkeren uitbreiden naar de woonwijken buiten de ring. Want de parkeerdruk daar is fel toegenomen. Dat is te wijten aan de lage-emissiezone en de uitbreiding van de Velo-stations naar de districten. Bewoners vinden daardoor nog maar moeilijk parkeerplaats in hun eigen straat. Betalend parkeren moet dat tegen gaan.