In de Antwerpse haven is vanochtend de eerste Zijderoutetrein aangekomen. Voortaan wordt de Chinese havenstad Tangshan over het spoor verbonden met Antwerpen. Zestien dagen is zo'n goederentrein onderweg. Dat is twee tot drie keer sneller dan per schip. Het is een nieuwe belangrijke verbinding, die de handel tussen Antwerpen en China nog meer moet stimuleren.